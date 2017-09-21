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01:05 (мск), источник: Интерфакс

Полиция пресекла драку с участием 150 мигрантов в Москве

Несколько десятков человек задержаны.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Около 150 мигрантов принимали участие в конфликте у торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве, несколько десятков из них задержаны, сообщил «Интерфакс» осведомленный источник.

«Всего к ТЦ пришло около 150 человек, конфликт был разрешен после приезда полиции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, большая часть пришедших к ТЦ после прибытия полицейских разошлись, однако около трех десятков человек были задержаны.

«Задержанных, вместе с сотрудником ЧОП, который избил гражданина Таджикистана, доставили в отдел полиции, скорее всего, на них будут составлены протоколы об административных нарушениях», — добавил источник.

Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что полиция пресекла конфликт между сотрудниками частного охранного предприятия и мигрантами у столичного торгового центра. По его словам, днем в среду охранники торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве по неустановленным причинам избили гражданина Таджикистана, также работавшего в этом ТЦ. Он был госпитализирован. После инцидента вечером на парковке собрались около 50 мигрантов, рассказал источник, однако серьезного конфликта удалось избежать благодаря своевременному прибытию полиции.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что участники конфликта доставлены в отделение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня вечером сотрудниками полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре д. 1. В», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время участники инцидента доставляются в отдел полиции для разбирательства. «Проводится проверка», — добавил он.

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