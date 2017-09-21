Полиция пресекла драку с участием 150 мигрантов в Москве
Несколько десятков человек задержаны.
Несколько десятков человек задержаны.
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Около 150 мигрантов принимали участие в конфликте у торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве, несколько десятков из них задержаны, сообщил «Интерфакс» осведомленный источник.
«Всего к ТЦ пришло около 150 человек, конфликт был разрешен после приезда полиции», — сказал собеседник агентства.
«Задержанных, вместе с сотрудником ЧОП, который избил гражданина Таджикистана, доставили в отдел полиции, скорее всего, на них будут составлены протоколы об административных нарушениях», — добавил источник.
Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что полиция пресекла конфликт между сотрудниками частного охранного предприятия и мигрантами у столичного торгового центра. По его словам, днем в среду охранники торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве по неустановленным причинам избили гражданина Таджикистана, также работавшего в этом ТЦ. Он был госпитализирован. После инцидента вечером на парковке собрались около 50 мигрантов, рассказал источник, однако серьезного конфликта удалось избежать благодаря своевременному прибытию полиции.
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«Сегодня вечером сотрудниками полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре д. 1. В», — сказал сотрудник
По его словам, в настоящее время участники инцидента доставляются в отдел полиции для разбирательства. «Проводится проверка», — добавил он.