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03:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Следком по Хабаровскому краю ищет лиц, пострадавших от действий обвиняемого Аллахверанова

Очевидцами или потерпевшим следует обратиться на телефон доверия краевого СУ СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.

Следственным управлением по Хабаровскому краю устанавливаются лица, пострадавшие от преступных действий обвиняемого Аллахверанова А. А.о. Граждан, обладающих информацией, просят сообщить на «телефон доверия», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства спортсмена в центре Хабаровска.

19 сентября 2017 года 25-летний Аллахверанов А. А.о. обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах — из хулиганских побуждений), явился в краевое следственное управление с явкой с повинной.

Напомним, что около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов потерпевшему. От полученных травм он скончался в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. После совершения преступления Аллахверанов скрылся.

Краевым следственным управлением проверяется причастность указанного молодого человека к совершению других преступлений. В этой связи следствие обращается ко всем гражданам, обладающим информацией о совершении указанным лицом преступлений, а также ставших очевидцами либо потерпевшими от его преступных действий, с просьбой сообщить об этом по телефонам: «Телефон доверия» Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 8 (4212) 470−308, 8−914−203−87−72.

Расследование уголовного дела продолжается.

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