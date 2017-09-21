Жителя Хабаровска, избившего дежурного врача, отправили под суд
Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.
Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.
В Хабаровске правоохранители направили в суд уголовное дело против местного жителя, который напал на врача городской больницы и избил его. Молодому человеку, проявившему агрессию, грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», конфликт произошёл вечером 22 июня. 31-летний парень поступил в 10-ю городскую клиническую больницу на машине скорой помощи с жалобами на боль в животе. Когда доктор начал собирать анамнез и задавать пациенту вопросы про шрамы и татуировки, тому это не понравилось, и в ход пошли кулаки. Мужчина ударил хирурга в кабинете, а затем продолжил избивать его в коридоре. Дебошира забрали правоохранители, а врача госпитализировали во вторую краевую больницу. Там медики диагностировали у пострадавшего закрытую
По информации