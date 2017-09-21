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03:13 (мск), источник: Восток Медиа

Жителя Хабаровска, избившего дежурного врача, отправили под суд

Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске правоохранители направили в суд уголовное дело против местного жителя, который напал на врача городской больницы и избил его. Молодому человеку, проявившему агрессию, грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», конфликт произошёл вечером 22 июня. 31-летний парень поступил в 10-ю городскую клиническую больницу на машине скорой помощи с жалобами на боль в животе. Когда доктор начал собирать анамнез и задавать пациенту вопросы про шрамы и татуировки, тому это не понравилось, и в ход пошли кулаки. Мужчина ударил хирурга в кабинете, а затем продолжил избивать его в коридоре. Дебошира забрали правоохранители, а врача госпитализировали во вторую краевую больницу. Там медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих плеча, множественные ушибы и ссадины. Очевидцы сообщили, что у парня не брали анализы на наличие алкоголя или наркотиков в крови, но он явно не оценивал происходящее трезво.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, хирург находился на длительном лечении. Медицинская экспертиза заключила, что здоровью мужчины нанесли вред средней степени тяжести. Также врачи выяснили, что злоумышленник вменяем. Правоохранители направили уголовное дело в Краснофлотский районный суд города. Обвиняемый дожидается вынесения приговора под подпиской о невыезде, хотя следствие ходатайствовало о заключении его под стражу. Выяснилось, что мужчину раньше судили за разбой, мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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