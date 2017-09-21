Жителя Хабаровска, избившего дежурного врача, отправили под суд

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», конфликт произошёл вечером 22 июня. 31-летний парень поступил в 10-ю городскую клиническую больницу на машине скорой помощи с жалобами на боль в животе. Когда доктор начал собирать анамнез и задавать пациенту вопросы про шрамы и татуировки, тому это не понравилось, и в ход пошли кулаки. Мужчина ударил хирурга в кабинете, а затем продолжил избивать его в коридоре. Дебошира забрали правоохранители, а врача госпитализировали во вторую краевую больницу. Там медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих плеча, множественные ушибы и ссадины. Очевидцы сообщили, что у парня не брали анализы на наличие алкоголя или наркотиков в крови, но он явно не оценивал происходящее трезво.