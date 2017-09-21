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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Силовик из Приморья «отжимал» у заключенных самое дорогое

Бывшего сотрудника ГУФСИН России по Приморскому краю обвиняют в хищениях, сообщает «Deita. ru».

В течение 2017 года инспектор не оформлял результаты проведенных им обысков у осужденных и не докладывал об изъятии у заключенных средств сотовой связи. Телефоны мужчина забирал и продавал.

Всего им незаконно обращено в свою пользу пять телефонов различных марок, среди которых — средства сотовой связи фирмы «LG», «Samsung», «Nokia» и др.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Спасский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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