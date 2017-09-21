СКР: В Приангарье подросток случайно застрелил приятеля
Друг умер в машине скорой помощи.
Друг умер в машине скорой помощи.
В Черемховском районе СКР возбудил уголовное дело по факту смерти 18-летнего юноши. Об этом сообщает
Как стало известно, вечером 18 сентября 16-летний житель села Парфеново в гараже возле дома случайно выстрелил из охотничьего ружья в своего 18-летнего приятеля. От полученной травмы пострадавший юноша умер в автомобиле «неотложки».
Выяснилось, что потерпевший приехал из Иркутска на выходные, чтобы помочь дедушке убрать урожай. Семьи участников трагедии благополучные, на учете в ПДН не состоят.