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04:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке экстренно эвакуировали школу

Сегодня утром поступило сообщение о заминировании школы № 43 города Владивостока, расположенной по адресу: улица Баляева, 38, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.

По словам очевидцев, на место прибыли оперативные службы, всех детей из учебного заведения эвакуировали.

Екатерина Брязгунова.

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