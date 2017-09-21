Во Владивостоке экстренно эвакуировали школу
Сегодня утром поступило сообщение о заминировании школы № 43 города Владивостока, расположенной по адресу: улица Баляева, 38, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.
Сегодня утром поступило сообщение о заминировании школы № 43 города Владивостока, расположенной по адресу: улица Баляева, 38, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.
По словам очевидцев, на место прибыли оперативные службы, всех детей из учебного заведения эвакуировали.
Екатерина Брязгунова.