Молодые иркутяне ограбили женщину в подъезде
В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа.
В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа.
В Иркутске полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже сумки. Как сообщает 21 сентября 2017 года
Полицейские опросили возможных свидетелей преступления, изъяли записи с камер видеонаблюдения.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».