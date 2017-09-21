Молодые иркутяне ограбили женщину в подъезде

В Иркутске полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже сумки. Как сообщает 21 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 15 сентября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в подъезде дома в мкр-не Зелёном на неё напали двое неизвестных в медицинских масках и капюшонах и отобрали сумку с деньгами.

Полицейские опросили возможных свидетелей преступления, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Служебно-розыскная собака в нескольких сотнях метров от места преступления обнаружила пустую похищенную сумку и медицинские маски нападавших. В результате этих действий правоохранители задержали предполагаемых грабителей, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди признались в содеянном. Установлено, что задержанные планировали преступление и знали, что у женщины с собой будут деньги.