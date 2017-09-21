Месяц с наводнения в Красноярске: как живётся пострадавшим

20 августа за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Десятки частных домов ушли под воду, многоэтажки топило сверху. Дороги были размыты, на тротуарах проваливалась брусчатка. Ни ливнёвки, ни коммунальщики, ни спасатели не справлялись. Режим ЧС действует до сих пор. И если городские улицы за месяц частично восстановили, то люди, кто в воде потерял всё имущество, со своей бедой остались один на один.