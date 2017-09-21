Пенсионерка не смогла отсудить 2,5 млн рублей за травму из-за мокрой тряпки

Жительница Ачинска отсудила компенсацию морального вреда за перелом руки при входе в продуктовый магазина. Пенсионерка надеялась получить 2,5 млн рублей за свою травму, но ей присудили только 100 тыс. рублей.

Инцидент произошел 28 декабря 2016 года в Привокзальном районе Ачинска. При входе в магазин «Нива» женщина поскользнулась на лежащей в тамбуре мокрой тряпке, упала и сломала руку. Ей диагностировали «перелом левой лучевой кисти без смещения». Женщина больше месяца не могла себя обслуживать и даже сейчас испытывает боль в руке.

Весной этого года она обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 2,5 млн рублей. Свидетели подтвердили в суде, что напольное покрытие в тамбуре магазина скользкое, а проход в торговый зал не оборудован противоскользящими ковриками. Ответчиком по делу суд признал собственника здания — ООО «Золотое руно», которое сдавало в аренду нежилые помещения предпринимателям, но то место, где упала женщина, никем арендовано не было. Ачинский гороской суд постановил взыскать с ООО «Золотое руно» в пользу пенсионерки 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 16 тыс. рублей расходов на услуги представителя.