Пенсионерка не смогла отсудить 2,5 млн рублей за травму из-за мокрой тряпки
Женщина упала при входе в магазин и получила перелом руки.
Женщина упала при входе в магазин и получила перелом руки.
Жительница Ачинска отсудила компенсацию морального вреда за перелом руки при входе в продуктовый магазина. Пенсионерка надеялась получить 2,5 млн рублей за свою травму, но ей присудили только 100 тыс. рублей.
Инцидент произошел 28 декабря 2016 года в Привокзальном районе Ачинска. При входе в магазин «Нива» женщина поскользнулась на лежащей в тамбуре мокрой тряпке, упала и сломала руку. Ей диагностировали «перелом левой лучевой кисти без смещения». Женщина больше месяца не могла себя обслуживать и даже сейчас испытывает боль в руке.
Весной этого года она обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 2,5 млн рублей. Свидетели подтвердили в суде, что напольное покрытие в тамбуре магазина скользкое, а проход в торговый зал не оборудован противоскользящими ковриками. Ответчиком по делу суд признал собственника здания — ООО «Золотое руно», которое сдавало в аренду нежилые помещения предпринимателям, но то место, где упала женщина, никем арендовано не было. Ачинский гороской суд постановил взыскать с ООО «Золотое руно» в пользу пенсионерки 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 16 тыс. рублей расходов на услуги представителя.
«Ответчик в апелляционной жалобе просил отменить судебное решение, заявив, что ответственность за ненадлежащее обслуживание тамбура должны нести арендаторы помещений, так как обязанность по содержанию спорного помещения была возложена на них по устной договоренности. Но Красноярский краевой суд отклонил доводы жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменения», — рассказала