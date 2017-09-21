Следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом в Уярском районе
В аварии пострадали шесть человек.
В аварии пострадали шесть человек.
Следственный комитет начал проверку по факту крупного ДТП с рейсовым автобусом в Уярском районе. Напомним, инцидент произошел 20 сентября на трассе М-53.
По предварительным данным СК РФ, автобус Hyundai, ехавший по маршруту № 559 «Нижний Ингаш — Красноярск» с 18 пассажирами, столкнулся с легковым автомобилем и упал на бок.
На месте работают представители СК. Решение о заведении уголовного дела будет принято по результатам проверки.
Ранее очевидцы рассказали, что причиной аварии стала невнимательность водителя автобуса. Он поздно увидел столкнувшиеся на повороте к поселку Жандат машины и резко затормозил. На скользкой дороге автобус занесло и он перевернулся. Известно, что маршрут № 559 обслуживает перевозчик «ИП Никитин».