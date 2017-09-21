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05:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом в Уярском районе

В аварии пострадали шесть человек.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет начал проверку по факту крупного ДТП с рейсовым автобусом в Уярском районе. Напомним, инцидент произошел 20 сентября на трассе М-53.

По предварительным данным СК РФ, автобус Hyundai, ехавший по маршруту № 559 «Нижний Ингаш — Красноярск» с 18 пассажирами, столкнулся с легковым автомобилем и упал на бок. Из-за этого часть трассы оказалась перекрыта. Следователи сообщили о шести пострадавших, включая одного ребенка — все они получили ушибы и травмы различной степени тяжести.

На месте работают представители СК. Решение о заведении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Ранее очевидцы рассказали, что причиной аварии стала невнимательность водителя автобуса. Он поздно увидел столкнувшиеся на повороте к поселку Жандат машины и резко затормозил. На скользкой дороге автобус занесло и он перевернулся. Известно, что маршрут № 559 обслуживает перевозчик «ИП Никитин».

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