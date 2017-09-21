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05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске охранник погиб после боевого спарринга

Мужчина получил несколько ударов в голову и не пришел в сознание.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске 24-летний охранник погиб после тренировки с коллегой перед рабочей сменой в частном предприятии. Инцидент произошел 19 сентября. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Молодой человек по имени Андрей получил от своего коллеги несколько ударов в голову. Он потерял сознание, упал и больше приходил в себя. Его доставили в 20-ю больницу, а затем перевезли в БСМП. Потерпевший умер в ночь на 20 сентября после сложной операции.

Пользователи Сети сообщают, что молодой человек продолжительное время жил в Красноярске, а на работу охранником вышел в первый раз. Где до этого работал погибший, неизвестно.

По данным СМИ, у молодого охранника случилось кровоизлияние в мозг. Родственники погибшего написали заявление в полицию. По факту смерти мужчины проводится проверка.

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