В Красноярске охранник погиб после боевого спарринга

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске 24-летний охранник погиб после тренировки с коллегой перед рабочей сменой в частном предприятии. Инцидент произошел 19 сентября. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Молодой человек по имени Андрей получил от своего коллеги несколько ударов в голову. Он потерял сознание, упал и больше приходил в себя. Его доставили в 20-ю больницу, а затем перевезли в БСМП. Потерпевший умер в ночь на 20 сентября после сложной операции.

Пользователи Сети сообщают, что молодой человек продолжительное время жил в Красноярске, а на работу охранником вышел в первый раз. Где до этого работал погибший, неизвестно.