В Красноярске охранник погиб после боевого спарринга
Мужчина получил несколько ударов в голову и не пришел в сознание.
Мужчина получил несколько ударов в голову и не пришел в сознание.
В Красноярске 24-летний охранник погиб после тренировки с коллегой перед рабочей сменой в частном предприятии. Инцидент произошел 19 сентября. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Молодой человек по имени Андрей получил от своего коллеги несколько ударов в голову. Он потерял сознание, упал и больше приходил в себя. Его доставили в 20-ю больницу, а затем перевезли в БСМП. Потерпевший умер в ночь на 20 сентября после сложной операции.
Пользователи Сети сообщают, что молодой человек продолжительное время жил в Красноярске, а на работу охранником вышел в первый раз. Где до этого работал погибший, неизвестно.
По данным СМИ, у молодого охранника случилось кровоизлияние в мозг. Родственники погибшего написали заявление в полицию. По факту смерти мужчины проводится проверка.