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06:36 (мск), источник: РИА Новости

На приговор по делу «хабаровских живодерок» поступили четыре аппеляции

ХАБАРОВСК, 21 сен — РИА Новости. Все трое осужденных, а также потерпевшая в деле о жестоких убийствах животных в Хабаровске подали апелляционные жалобы в суд, сообщил РИА Новости в четверг помощник председателя Индустриального районного суда Хабаровска Александр Маслов.

Источник: AP 2017

В августе этого года Индустриальный районный суд вынес приговор по делу о жестоких убийствах животных. Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания.

Алена Савченко признана виновной по статьям «жестокое обращение с животными», «разбой», «оскорбление религиозных чувств верующих» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». За все преступления ей назначено четыре года и три месяца лишения свободы.

Алина Орлова признана виновной по статьям «жестокое обращение с животными» и «разбой». Ей назначено наказание три года и десять дней лишения свободы. Причем за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

Знакомый осужденных Виктор Смышляев признан виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ему назначено наказание — три года колонии общего режима.

«В суд поступили апелляционные жалобы от всех троих осужденных, а также от адвоката одной из потерпевших, которая передавала девушкам щенка. Ориентировочно, в суд вышестоящей инстанции дело может быть отправлено в начале октября», — сказал Маслов.

Он уточнил, что перед отправкой дела на рассмотрение в краевой суд необходимо направить сторонам процесса копии апелляционных жалоб, чтобы они могли подготовить свои доводы и возражения, либо представить свои пояснения. Обычно на это уходит около 10 дней.

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 На приговор по делу 'хабаровских живодерок' поступили четыре апелляции
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