На территории ТЭЦ в Москве обнаружили подозрительный предмет
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен на территории ТЭЦ-11 имени М. Я. Уфаева «Мосэнерго» на востоке Москве, идет проверка, сообщает в четверг
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен на территории ТЭЦ-11 имени М. Я. Уфаева «Мосэнерго» на востоке Москве, идет проверка, сообщает в четверг
«Двадцать первого сентября в 05.00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО “Мосэнерго”) в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место вызваны представители правоохранительных и силовых органов.