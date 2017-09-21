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07:15 (мск), источник: РИА Новости

На территории ТЭЦ в Москве обнаружили подозрительный предмет

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен на территории ТЭЦ-11 имени М. Я. Уфаева «Мосэнерго» на востоке Москве, идет проверка, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Источник: РИА Новости

«Двадцать первого сентября в 05.00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО “Мосэнерго”) в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место вызваны представители правоохранительных и силовых органов.

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