Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Свекла оказалась суперфудом
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
07:19 (мск), источник: АиФ Иркутск

Четыре человека пострадали в ДТП в Иркутской области

Среди пострадавших в аварии — двое детей.

В Иркутской области полицейские выясняют обстоятельства аварии в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП случилось в Аларском районе на трассе село Апхульта — деревня Мольта 20 сентября около 19:30. Как установили полицейские, 25-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ-21043» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В кювете машина опрокинулась.

В результате аварии в больницу с различными травмами доставили водителя, 29-летнюю пассажирку, а также дети 3 и 8 лет. Медосвидетельствование показало, что автомобилист управлял «Жигулями» в нетрезвом виде. Кроме того, мужчина не имел права на управления транспортом, а автомобиль принадлежал его знакомому. Также нарушитель ПДД не обеспечил безопасность перевозимых детей. В момент ДТП они не были пристёгнуты автокреслами.

В настоящее время поврежденный «ВАЗ» автомобиль помещен на арестплощадку. Сотрудники ДПС и инспекторы ПДН по факту ДТП составили ряд административных протоколов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Пардон», любовь надо заслужить. Что удивило француза в Сибири
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали проекта Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь