Четыре человека пострадали в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области полицейские выясняют обстоятельства аварии в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП случилось в Аларском районе на трассе село Апхульта — деревня Мольта 20 сентября около 19:30. Как установили полицейские, 25-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ-21043» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В кювете машина опрокинулась.

В результате аварии в больницу с различными травмами доставили водителя, 29-летнюю пассажирку, а также дети 3 и 8 лет. Медосвидетельствование показало, что автомобилист управлял «Жигулями» в нетрезвом виде. Кроме того, мужчина не имел права на управления транспортом, а автомобиль принадлежал его знакомому. Также нарушитель ПДД не обеспечил безопасность перевозимых детей. В момент ДТП они не были пристёгнуты автокреслами.