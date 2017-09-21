В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего подростка-велосипедиста
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с участием
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с участием
По данным городской ГИБДД, 15-летний мальчик попал под колеса неустановленной машины 20 сентября в 16:15. Это случилось на улице Челюскинцев в районе дома № 9, где подросток переходил дорогу по «зебре».
Автомобиль двигался со стороны переулка Красный в сторону улицы Бориса Ельцина. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Мальчик получил травмы, характер которых не уточняется.
«Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия, очевидцев данного ДТП просьба позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга для разбирательства и установления вины со стороны водителя по телефонам: 8 (950)2012789, 366 43 93, 02 или прибыть в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: улица Степана Разина, 20 в дежурную часть», — призывают правоохранители.