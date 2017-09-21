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07:26 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области выявили производство фальсифицированной медовухи

Медом она только пахла. Организацию предупредили, что так делать нельзя.

Во время внеплановой проверки, которую проводили сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу (МРУ РАР по СФО) в организации ООО «Тропикола-С» в городе Искитиме Новосибирской области, была обнаружена фальсифицированная медовуха. Этот напиток делается по старинным русским рецептам на основе мёда. Однако, оказалось, что его качество оставляет желать лучшего.

«Отраслевой закон определил, что именно может называться “Медовухой”, — объяснил глава МРУ РАР по СФО Алексей Крупин, — это алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,5% до 6%, полученная в результате брожения медового сусла, где должно быть не менее 8% меда. Между тем, в так называемой “Медовухе”, которую производит “Тропикола-С”, содержится: лимонная кислота, подсластители, пищевые ароматизаторы и красители, двуокись углерода, бензоат натрия. Их можно считать только слабоалкогольными коктейлями, ведь они не получены при помощи натурального брожения медового сусла».

К тому же выяснилось, что организация не имеет лицензии для производства алкогольной продукции. Поэтому её деятельность незаконна. Между тем, Тропикола-С выпускала медовуху более 1,5 лет — с начала 2016 года по 2017 год. По документам за это время фирма продала около 40 тыс. литров. Пока арбитражный суд Новосибирской области вынес предупреждение организации.

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