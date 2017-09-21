В Новосибирской области выявили производство фальсифицированной медовухи

Во время внеплановой проверки, которую проводили сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу (МРУ РАР по СФО) в организации ООО «Тропикола-С» в городе Искитиме Новосибирской области, была обнаружена фальсифицированная медовуха. Этот напиток делается по старинным русским рецептам на основе мёда. Однако, оказалось, что его качество оставляет желать лучшего.

«Отраслевой закон определил, что именно может называться “Медовухой”, — объяснил глава МРУ РАР по СФО Алексей Крупин, — это алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,5% до 6%, полученная в результате брожения медового сусла, где должно быть не менее 8% меда. Между тем, в так называемой “Медовухе”, которую производит “Тропикола-С”, содержится: лимонная кислота, подсластители, пищевые ароматизаторы и красители, двуокись углерода, бензоат натрия. Их можно считать только слабоалкогольными коктейлями, ведь они не получены при помощи натурального брожения медового сусла».