Осужден магнитогорец, сыгравший с товарищем в «русскую рулетку»

Житель Магнитогорска (Челябинская область) отправится в колонию за смертельную игру со своим товарищем — пьяные мужчины решили, что их ссору разрешит сама судьба, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в апреле 2017 года в комнате общежития, куда пьяный коллега забежал к своему такому же нетрезвому спящему товарищу и разбудил его. Проснувшийся мужчина пришел в ярость и учинил ссору. Чтобы разрешить конфликт, друзья решили сыграть в «русскую рулетку». Согласно правилам, на столе раскручивается нож — на кого укажет острие, должен получить удар.

Первым рукоятку крутанул гость, повернув лезвие в сторону жителя комнаты. Победитель уже потянулся за ножом, чтобы исполнить условие азартной игры, когда товарищ его опередил, схватил оружие и воткнул сопернику в грудь.

«Потерпевший получил удар ножом в сердце и скончался на месте происшествия. Его товарищ был задержан сотрудниками полиции и написал явку с повинной. При назначении наказания суд учел положительные характеристики обвиняемого по мету работу и жительства, противоправное поведение потерпевшего, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал помощник прокурора Ленинского района Магнитогорска Евгений Журавлев.

Горожанин признан виновным в убийстве. С учетом мнения гособвинителя суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Адвокат осужденного не согласился с квалификацией произошедшего, настаивая на превышении пределов обороны, и обжаловал приговор в областной суд. Решение пока не вступило в законную силу.