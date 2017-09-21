Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Удивительные факты о сексе из мира животных
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
07:38 (мск), источник: Kazinform

Прохожие в Астане нечаянно помогли угонщику автомобиля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мужчина угнал автомобиль и совершил ДТП. Но перед этим он еще и воспользовался помощью ничего не подозревавших людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

«В июне 2017 года М., находясь на одной из улиц столицы, увидел припаркованный неподалеку автомобиль марки “КIА TOPIC”, принадлежащий ТОО “С”. Мужчина, не ставя в известность находящегося рядом с ним Р. о своих преступных намерениях, с целью неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, просунув руку через приоткрытое окно с пассажирской стороны, открыл дверь и попросил Р. сесть за руль, мотивируя тем, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы суда города Астаны.

Введенный в заблуждение Р. сел за руль автомашины и попытался завести автомашину путем присоединения проводов, но не смог.

В салоне автомашины М. и Р. распив спиртное, попросили посторонних лиц подтолкнуть автомашину.

Затем на угнанной автомашине М. и Р. совершили столкновение и скрылись с места совершения преступления.

Приговором районного суда № 2 Сарыаркинского района г. Астана М. признан виновным, судом ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пропавшую школьницу нашли в Шымкенте
До 5 лет грозит сбившему насмерть 5-летнего ребёнка в Рудном водителю
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали проекта Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь