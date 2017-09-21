Прохожие в Астане нечаянно помогли угонщику автомобиля

«В июне 2017 года М., находясь на одной из улиц столицы, увидел припаркованный неподалеку автомобиль марки “КIА TOPIC”, принадлежащий ТОО “С”. Мужчина, не ставя в известность находящегося рядом с ним Р. о своих преступных намерениях, с целью неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, просунув руку через приоткрытое окно с пассажирской стороны, открыл дверь и попросил Р. сесть за руль, мотивируя тем, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы суда города Астаны.