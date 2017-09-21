В Коканде врача посадили за мошенничество с зачислением в ряды Вооруженных сил
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Кокандский уголовный суд рассмотрел дело в отношении
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Кокандский уголовный суд рассмотрел дело в отношении
В процессе судебного разбирательства было установлено, что Ибрагимов вымогал 2,7 тысячи долларов США у граждан «Ё. Ю.» и «М. Р.» за оказание помощи в зачислении в ряды Вооруженных сил Узбекистана их знакомых для прохождения военной службы.
На основе данного заявления сотрудники СНБ и Департамента при Генпрокуратуре создали оперативную группу, которая задержала Рахима Ибрагимова при получении указанной суммы у него дома.
В ходе следственных мероприятий установлено, что Р. Ибрагимов за 2,7 тысячи долларов США обещал «решить» вопрос, связанный с зачислением троих знакомых заявителей в ряды Вооруженных сил для прохождения годичной службы и месячного курса
Следует отметить, что ранее в 2010 и 2016 годах Ибрагимов уже был осужден за мошенничество. Суд, рассмотрев собранные материалы, выслушав свидетелей и обвиняемого, признал Р. Ибрагимова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса Узбекистана, а также осудил его на 3,5 лет лишения свободы.