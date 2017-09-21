Охота за гаджетами: в Екатеринбурге обчистили два салона в одном доме

В ночь на 21 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Латвийской неизвестные ограбили «Евросеть» и «Связной».

«Установлено, что в двух салонах сотовой связи, которые находятся в одном доме, повреждены стекла. Сейчас выясняется, был ли причинен ущерб», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.

Ежедневные нападения на салоны сотовой связи в Екатеринбурге уже никого не удивляют. Сильнее остальных пострадала «Евросеть». Также грабители наведывались в «Билайн», «Связной», «Мегафон». Пользователи соцсетей высказывают предположение, что череду ограблений организовали сами владельцы сетей.