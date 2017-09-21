В Омске на ул. 24-ая Северная загорелась маршрутка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Накануне, 20 сентября, загорелась новенькая «ГАЗель НЕКСТ». В городских пабликах соцсети «ВКонтакте» омичи выложили множество фото, а также видео пожара.

Загоревшуюся маршрутку пытались потушить водитель и прохожие, однако их усилий не хватило. Огонь потушили только подоспевшие пожарные.

Информация о горении поступила в пожарную службу в 21.21, а уже в 21.37 пожар потушили. В результате пожара повреждён моторный отсек и покрытие капота автомобиля.

Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.