Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском остаются в больницах

По уточнённым данным краевого минздрава, после аварии с рейсовым автобусом на федеральной трассе в Уярском районе Красноярского края за медицинской помощью обратились 12 человек, среди них один ребёнок.

В Уярскую районную больницу 2 были доставлены 7 взрослых пострадавших. Двоих с переломами госпитализировали в стационар, одному понадобилась помощь более квалифицированных специалистов, поэтому его санитарным бортом направили в Краевую клиническую больницу Красноярска, но угрозы жизни ни у кого нет, у всех травмы средней степени тяжести. Пятерых после осмотра отправили домой под наблюдение врача. 4-летняя девочка находится на лечении в одной из красноярских больниц, у неё нет серьёзных травм.