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08:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском остаются в больницах

Минздрав рассказал о состоянии пассажиров опрокинувшейся маршрутки.

Источник: РИА "Новости"

По уточнённым данным краевого минздрава, после аварии с рейсовым автобусом на федеральной трассе в Уярском районе Красноярского края за медицинской помощью обратились 12 человек, среди них один ребёнок.

В Уярскую районную больницу 2 были доставлены 7 взрослых пострадавших. Двоих с переломами госпитализировали в стационар, одному понадобилась помощь более квалифицированных специалистов, поэтому его санитарным бортом направили в Краевую клиническую больницу Красноярска, но угрозы жизни ни у кого нет, у всех травмы средней степени тяжести. Пятерых после осмотра отправили домой под наблюдение врача. 4-летняя девочка находится на лечении в одной из красноярских больниц, у неё нет серьёзных травм.

Напомним, 20 сентября днём в районе п. Жандат на 905 км трассы Р-255 перевернулся автобус с 18 пассажирами, ехавшими по маршруту Нижний Ингаш — Красноярск. По предварительным данным, водитель автобуса пытаясь избежать столкновения с другими автомобилями попавшими перед ним в ДТП, предпринял резкое торможение, но не справился с управлением и опрокинулся на бок.

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