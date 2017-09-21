Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Инцидент произошел вечером 20 сентября на площади Маркса, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Инцидент произошел вечером 20 сентября на площади Маркса, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП вечером 20 сентября, об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Автомобиль двигался по улице Ватутина со стороны улицы Блюхера в сторону кольца, на пешеходном переходе перед площадью Маркса он наехал на молодого парня и сбежал с места ДТП.
23-летний пострадавший обратился в больницу с ушибом локтевого сустава.
Напомним, накануне еще один пешеход стал жертвой водителей. Мотоциклист сбил мужчину на Лесоперевалке и скрылся с места аварии.