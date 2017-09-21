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08:29 (мск), источник: dostup1.ru

Два крупных лесных пожара потушили в Челябинской области за сутки

Общая площадь природных возгораний достигла почти 26 гектаров.

Источник: dostup1.ru

Два крупных лесных пожара потушили в Челябинской области за сутки — деревья горели на территории Брединского и Увельского районов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления лесами.

«Горел лес на площади 25,9 гектара. По одному возгоранию произошло в Брединском (20 га) и Увельском (5,9 га) лесничествах. На тушении лесных пожаров были задействованы 52 человека и 20 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ближайшие двое суток в регионе продолжает действовать предупреждение о высокой пожарной опасности.

Всего с начала огнеопасного сезона в лесном фонде Южного Урала ликвидировано 400 пожаров на площади 2 958,14 гектара.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261−65−54, 261−65−55. Также можно оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

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