Два крупных лесных пожара потушили в Челябинской области за сутки
Общая площадь природных возгораний достигла почти 26 гектаров.
Общая площадь природных возгораний достигла почти 26 гектаров.
Два крупных лесных пожара потушили в Челябинской области за сутки — деревья горели на территории Брединского и Увельского районов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Горел лес на площади 25,9 гектара. По одному возгоранию произошло в Брединском (20 га) и Увельском (5,9 га) лесничествах. На тушении лесных пожаров были задействованы 52 человека и 20 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ближайшие двое суток в регионе продолжает действовать предупреждение о высокой пожарной опасности.
Всего с начала огнеопасного сезона в лесном фонде Южного Урала ликвидировано 400 пожаров на площади 2 958,14 гектара.
В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: