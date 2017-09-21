Источник: dostup1.ru

Два крупных лесных пожара потушили в Челябинской области за сутки — деревья горели на территории Брединского и Увельского районов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления лесами.

«Горел лес на площади 25,9 гектара. По одному возгоранию произошло в Брединском (20 га) и Увельском (5,9 га) лесничествах. На тушении лесных пожаров были задействованы 52 человека и 20 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ближайшие двое суток в регионе продолжает действовать предупреждение о высокой пожарной опасности.

Всего с начала огнеопасного сезона в лесном фонде Южного Урала ликвидировано 400 пожаров на площади 2 958,14 гектара.