Водитель иномарки погиб в ДТП в Ремонтненском районе
Водитель иномарки погиб в результате ДТП в Ремонтненском районе Ростовской области.
Водитель иномарки погиб в результате ДТП в Ремонтненском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошел 20 сентября в 22.00 на 22-м километре дороги Ремонтное — Денисовка.
Автомобиль Peugeot 307, водитель которого, предположительно не справилсяс управлением, съехал в кювет.
Управлявший иномаркой мужчина скончался на месте происшествия.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.