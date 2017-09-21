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09:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Водитель иномарки погиб в ДТП в Ремонтненском районе

Водитель иномарки погиб в результате ДТП в Ремонтненском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошел 20 сентября в 22.00 на 22-м километре дороги Ремонтное — Денисовка.

Автомобиль Peugeot 307, водитель которого, предположительно не справилсяс управлением, съехал в кювет.

Управлявший иномаркой мужчина скончался на месте происшествия.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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