Легковушку погребло под овощами в ДТП под Владивостоком
В больницу отправили двух пострадавших.
В больницу отправили двух пострадавших.
Легковой автомобиль Nissan Note погребло под овощами в ДТП с участием грузовика на трассе
По свидетельствам очевидцев, на повороте машину занесло и грузовик упал на Nissan Note, шедший в сторону Трассы
После этого, как рассказывают свидетели, «на место происшествия приехал приятель пострадавшего и отомстил водителю грузовика, нанёс ему телесные увечья, после которых госпитализировали и виновника аварии».