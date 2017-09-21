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08:35 (мск), источник: УралПолит.ру

Пожар в Екатеринбурге уничтожил две машины и повредил еще две

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Два автомобиля сгорели, еще два повреждены при пожаре в Екатеринбурге.

«В 04:10 (местного времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сгорели автомобили «BMW» и «Range Rover», повреждены кузова автомобилей «Nissan» и «Toyota». Площадь возгорания составила семь «квадратов».

Огонь тушили девять сотрудников МЧС на двух единицах техники. Они справились с огнем в течение четырех минут.

Как уточняет отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, на место выезжала следственно-оперативная группа.

«Владельцы пострадавших авто опрошены, заявлений от них пока не поступало. Сотрудники полиции опрашивают жителей близлежащих домов с целью установления точной картины произошедшего. По итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении полиции.

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