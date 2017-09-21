Пожар в Екатеринбурге уничтожил две машины и повредил еще две
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Два автомобиля сгорели, еще два повреждены при пожаре в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Два автомобиля сгорели, еще два повреждены при пожаре в Екатеринбурге.
«В 04:10 (местного времени) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Сгорели автомобили «BMW» и «Range Rover», повреждены кузова автомобилей «Nissan» и «Toyota». Площадь возгорания составила семь «квадратов».
Огонь тушили девять сотрудников МЧС на двух единицах техники. Они справились с огнем в течение четырех минут.
Как уточняет отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, на место выезжала
«Владельцы пострадавших авто опрошены, заявлений от них пока не поступало. Сотрудники полиции опрашивают жителей близлежащих домов с целью установления точной картины произошедшего. По итогам