В Челябинске задержали престарелого эксгибициониста

Сотрудниками отдела Уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску задержан подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«В текущем году на территории Тракторозаводского района города Челябинска совершены преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера”. Санкция данной части статьи предусматривает до двадцати лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Челябинску задержан ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина.