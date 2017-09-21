Проезд у здания полиции в Хабаровске перекрыли из-за сообщения о бомбе

О взрывном устройстве в салоне «Ниссана» сотрудникам управления рассказал 32-летний горожанин. Машину он взял в аренду два дня назад для работы в такси. Подозрительное тиканье шофер услышал еще за сутки до обращения в полицию. Странный звук, по словам мужчины, стал слышен после того, как он подвез клиентку. Водитель предположил, что горожанка что-то подбросила ему в машину. Тревоги добавлял и появившийся в салоне запах газа. Обыскивать арендованную иномарку самостоятельно мужчина не решился.