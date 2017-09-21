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08:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Проезд у здания полиции в Хабаровске перекрыли из-за сообщения о бомбе

Таксисту показалось, что в машине что-то тикает.

Источник: Губерния онлайн

В среду вечером в Центральном районе Хабаровска водитель «Ниссана Тиида» заявил полицейским, что в машине, возможно, находится бомба. Из-за этого у здания краевого управления МВД перекрыли дорогу, сообщает портал «Губерния».

О взрывном устройстве в салоне «Ниссана» сотрудникам управления рассказал 32-летний горожанин. Машину он взял в аренду два дня назад для работы в такси. Подозрительное тиканье шофер услышал еще за сутки до обращения в полицию. Странный звук, по словам мужчины, стал слышен после того, как он подвез клиентку. Водитель предположил, что горожанка что-то подбросила ему в машину. Тревоги добавлял и появившийся в салоне запах газа. Обыскивать арендованную иномарку самостоятельно мужчина не решился.

Кинолог тщательно проверил автомобиль и ничего подозрительного не обнаружил. Взяв объяснение с мужчины, полицейские открыли проезд по Уссурийскому бульвару. Таксист был трезв.

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