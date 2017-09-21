Проезд у здания полиции в Хабаровске перекрыли из-за сообщения о бомбе
Таксисту показалось, что в машине
Таксисту показалось, что в машине
В среду вечером в Центральном районе Хабаровска водитель «Ниссана Тиида» заявил полицейским, что в машине, возможно, находится бомба.
О взрывном устройстве в салоне «Ниссана» сотрудникам управления рассказал 32-летний горожанин. Машину он взял в аренду два дня назад для работы в такси. Подозрительное тиканье шофер услышал еще за сутки до обращения в полицию. Странный звук, по словам мужчины, стал слышен после того, как он подвез клиентку. Водитель предположил, что горожанка
Кинолог тщательно проверил автомобиль и ничего подозрительного не обнаружил. Взяв объяснение с мужчины, полицейские открыли проезд по Уссурийскому бульвару. Таксист был трезв.