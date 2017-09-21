Машина пробила ограждение моста и упала в реку в Кыштыме

Авария произошла поздним вечером 20 сентября. По словам очевидцев, иномарка двигалась с очень большой скоростью, и водитель не успел повернуть. Свидетели аварии утверждают, что находившиеся в машине люди практически не пострадали.

Добавим, что обсуждение ДТП в соцсети приняло неожиданный оборот: горожане заметили, что автомобиль разрушил ограждение, на котором молодожёны в день свадьбы крепили замки. Один из жителей города заявил, что собрал все упавшие замки, и предложил городской администрации связаться с ним, чтобы вернуть предметы на место.