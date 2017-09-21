Следственный комитет по Башкирии ищет пострадавших от рук мошенников

Накануне Следственный комитет по Башкирии предъявил 32-летнему жителю Нефтекамска Ильфату Султанову обвинение в мошенничестве и вымогательстве. Ранее он был задержан сотрудниками полиции и УФСБ по Башкирии.

По версии следствия Ильфат Султанов вместе с сообщниками обманом вынуждал одиноких пенсионеров и злоупотребляющих алкоголем людей передавать ему в собственность недвижимость. Сейчас деятельность преступной группы пресечена, а предполагаемого главаря поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, все имущество обвиняемого арестовано.