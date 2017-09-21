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08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Следственный комитет по Башкирии ищет пострадавших от рук мошенников

Преступную группу задержали накануне в Нефтекамске.

Накануне Следственный комитет по Башкирии предъявил 32-летнему жителю Нефтекамска Ильфату Султанову обвинение в мошенничестве и вымогательстве. Ранее он был задержан сотрудниками полиции и УФСБ по Башкирии.

По версии следствия Ильфат Султанов вместе с сообщниками обманом вынуждал одиноких пенсионеров и злоупотребляющих алкоголем людей передавать ему в собственность недвижимость. Сейчас деятельность преступной группы пресечена, а предполагаемого главаря поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, все имущество обвиняемого арестовано.

Следователи просят всех граждан, пострадавших от противоправных действий обвиняемого, обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по телефонам: 8 (34783) 2−19−24, 8 (347) 251−62−51, сообщает пресс-служба ведомства.

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