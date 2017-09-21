В Башкирии за сутки сбили двух велосипедистов

Накануне вечером, 20 сентября, на улице Революционной 47-летний мужчина за рулем «Мерседес» при повороте направо сбил 18-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Молодой человек получил ушибы, но, к счастью, незначительные — после оказания медицинской помощи он был отпущен.

Второе ДТП, уже с летальным исходом произошло в Дуванском районе в селе Сальевка. 21-летний водитель за рулем «девятки» сбил 53-летнюю женщину, которая шла с велосипедом по краю проезжей части. В результате аварии, женщина скончалась на месте происшествия. Стоить отметить, что мужчина получил права меньше месяца назад. В момент аварии он находился в нетрезвом состоянии.