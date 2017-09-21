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08:49 (мск), источник: Newslab.ru

Жителя Красноярского края будут судить за поджог, разбой и мошенничество с квартирами

Следователи сумели доказать участие мужчины в совершении 18 преступлений.

В Красноярском крае будут судить 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении 18 преступлений. Об этом сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

По данным следствия, за 2015 год мужчина поджог автомобиль Mitsubishi Canter, вымогал 7 млн рублей у директора коммерческой структуры, совершил разбойное нападение на жителя Хакасии и угнал его автомобиль. Кроме этого мужчине предъявили обвинения в незаконном обороте оружия, подделке документов, лишении свободы двух людей и одном убийстве.

«Помимо этого он, в составе организованной преступной группы, совершил мошеннические действия, направленные на завладение квартирами четырех жителей города Красноярска, а также кражу имущества одного из этих лиц», — отметили в прокуратуре.

Всего следователи сумели доказать участие мужчины в совершении 18 преступлений. Ему предъявили обвинения по п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Рассматривать дело будет Березовский районный суд Красноярского края. Следователи продолжают расследовать уголовные дела в отношении других участников преступной группы.

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