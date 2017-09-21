Ещё три человека стали жертвами непогоды в Румынии

Два человека погибли в уезде Васлуй от ударов молний, третьего в Бухаресте насмерть придавило упавшим деревом.



В Бухаресте из-за проливного дождя и сильных порывов ветра снесло крыши с нескольких зданий, были повреждены автомобили.



В уездах Бакэу и Васлуй прошли дожди с грозами.



В уезд Горж стихия пришла стремительно.



Там прошел дождь с градом размером с перепелиное яйцо, а шквалистый ветер валил деревья. Предупреждение о непогоде продлится в Румынии и сегодня.