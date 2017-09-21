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10:23 (мск), источник: Publika.md

Ещё три человека стали жертвами непогоды в Румынии

В Румынии накануне вечером прошел ураган. Жертвами стихии стали три человека.

Источник: Publika.md

Два человека погибли в уезде Васлуй от ударов молний, третьего в Бухаресте насмерть придавило упавшим деревом.

В Бухаресте из-за проливного дождя и сильных порывов ветра снесло крыши с нескольких зданий, были повреждены автомобили.

В уездах Бакэу и Васлуй прошли дожди с грозами.

В уезд Горж стихия пришла стремительно.

Там прошел дождь с градом размером с перепелиное яйцо, а шквалистый ветер валил деревья. Предупреждение о непогоде продлится в Румынии и сегодня.

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