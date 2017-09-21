Ещё три человека стали жертвами непогоды в Румынии
В Румынии накануне вечером прошел ураган. Жертвами стихии стали три человека.
В Румынии накануне вечером прошел ураган. Жертвами стихии стали три человека.
Два человека погибли в уезде Васлуй от ударов молний, третьего в Бухаресте насмерть придавило упавшим деревом.
В Бухаресте
В уездах Бакэу и Васлуй прошли дожди с грозами.
В уезд Горж стихия пришла стремительно.
Там прошел дождь с градом размером с перепелиное яйцо, а шквалистый ветер валил деревья. Предупреждение о непогоде продлится в Румынии и сегодня.