Приморец, сбитый поездом, умер в больнице

Со слов локомотивной бригады, мужчина выскочил перед локомотивом. Машинист, применивший экстренное торможение, не смог предотвратить столкновение. Челоыека после остановки состава обнаружили под вагонами с множественными переломами. Потерпевшего доставили в городскую больницу. Там, придя в сознание, он рассказал о том, что накануне происшествия употреблял спиртное. Когда мужчина стал переходить железнодорожные пути по переходу, ему показалось, что идущий поезд находится далеко от него, поэтому не остановился, а двинулся вперед. Потерпевший скончался в реанимации горбольницы.