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09:07 (мск), источник: Вести Приморье

Приморец, сбитый поездом, умер в больнице

В Уссурийске на железной дороге произошел несчастный случай: мужчина, переходивший пути, попал под поезд.

В Уссурийске на железной дороге произошел несчастный случай: мужчина, переходивший пути, попал под поезд.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 54-летний мужчина был смертельно травмирован грузовым поездом на оборудованном звуковой сигнализацией пешеходном переходе.

Со слов локомотивной бригады, мужчина выскочил перед локомотивом. Машинист, применивший экстренное торможение, не смог предотвратить столкновение. Челоыека после остановки состава обнаружили под вагонами с множественными переломами. Потерпевшего доставили в городскую больницу. Там, придя в сознание, он рассказал о том, что накануне происшествия употреблял спиртное. Когда мужчина стал переходить железнодорожные пути по переходу, ему показалось, что идущий поезд находится далеко от него, поэтому не остановился, а двинулся вперед. Потерпевший скончался в реанимации горбольницы.

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