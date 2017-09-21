Следствие по делу об обмане пайщиков «Бухты Квинс» завершено

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено производство следственных действий в отношении троих местных жителей, 1953, 1972 и 1968 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления (по) ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, с декабря 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемые, сговорившись между собой, похитили денежные средства, злоупотребив доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», поясняется в сообщении.

Как полагает следствие, обвиняемые знали о том, что ряд строительных работ на объекте уже выполнены частной строительной компанией и поэтому дополнительных денежных затрат не требуется. Несмотря на это, часть денег, поступивших от пайщиков и находящихся на счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям были перечислены на счета ряда других юридических лиц… после чего денежные средства обналичивались. Как установлено в ходе следствия, от указанных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которые понесли убытки на общую сумму более 50 миллионов рублей.

В настоящее время потерпевшие уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После этого материалы также будут предъявлены для ознакомления обвиняемым и их защитникам, информирует следственное управление.