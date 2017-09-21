Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Лучшие снимки Cassini
09:22 (мск), источник: УралПолит.ру

Следствие по делу об обмане пайщиков «Бухты Квинс» завершено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Расследование уголовного дела об обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» закончено.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено производство следственных действий в отношении троих местных жителей, 1953, 1972 и 1968 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления (по) ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, с декабря 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемые, сговорившись между собой, похитили денежные средства, злоупотребив доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», поясняется в сообщении.

Как полагает следствие, обвиняемые знали о том, что ряд строительных работ на объекте уже выполнены частной строительной компанией и поэтому дополнительных денежных затрат не требуется. Несмотря на это, часть денег, поступивших от пайщиков и находящихся на счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям были перечислены на счета ряда других юридических лиц… после чего денежные средства обналичивались. Как установлено в ходе следствия, от указанных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которые понесли убытки на общую сумму более 50 миллионов рублей.

В настоящее время потерпевшие уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После этого материалы также будут предъявлены для ознакомления обвиняемым и их защитникам, информирует следственное управление.

Напоминаем, бард Александр Новиков и его партнер, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс». 25 января Верх-Исетский суд Екатеринбурга наложил арест на земельный участок, использовавшийся для строительства поселка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Следствие по делу об обмане пайщиков «Бухты Квинс» завершено
Пентагон ответил на обвинение Генштаба по ситуации в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
СМИ сообщили детали резолюции Киева по миротворцам в Донбассе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
СМИ: губернатор Нижегородской области уходит в отставку
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь