Следствие по делу об обмане пайщиков «Бухты Квинс» завершено
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Расследование уголовного дела об обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» закончено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Расследование уголовного дела об обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» закончено.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено производство следственных действий в отношении троих местных жителей, 1953, 1972 и 1968 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления (по) ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
По версии следствия, с декабря 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемые, сговорившись между собой, похитили денежные средства, злоупотребив доверием пайщиков потребительского
Как полагает следствие, обвиняемые знали о том, что ряд строительных работ на объекте уже выполнены частной строительной компанией и поэтому дополнительных денежных затрат не требуется. Несмотря на это, часть денег, поступивших от пайщиков и находящихся на счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям были перечислены на счета ряда других юридических лиц… после чего денежные средства обналичивались. Как установлено в ходе следствия, от указанных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которые понесли убытки на общую сумму более 50 миллионов рублей.
В настоящее время потерпевшие уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После этого материалы также будут предъявлены для ознакомления обвиняемым и их защитникам, информирует следственное управление.
Напоминаем, бард Александр Новиков и его партнер, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и обмане пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс». 25 января