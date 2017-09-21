В Пермском районе пропал подросток

В день пропажи подросток помогал родителям в огороде. Выполнив свою работу, он отпросился погулять на пару часов. С прогулки юноша не вернулся.



Семья мальчика обратилась в полицию. Вместе с полицейскими и волонтерами они искали подростка в лесу, но поиски ни к чему не привели. Родители предполагают, что Вениамина мог кто-то подвозить на автомобиле.