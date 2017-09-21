В Пермском районе пропал подросток
Вечером 19 сентября в деревне Сухобизярка Пермского района 14-летний Вениамин Геннадьевич Дворников отпросился у родителей погулять и ушел. С тех пор мальчика никто не видео.
Вечером 19 сентября в деревне Сухобизярка Пермского района 14-летний Вениамин Геннадьевич Дворников отпросился у родителей погулять и ушел. С тех пор мальчика никто не видео.
В день пропажи подросток помогал родителям в огороде. Выполнив свою работу, он отпросился погулять на пару часов. С прогулки юноша не вернулся.
Семья мальчика обратилась в полицию. Вместе с полицейскими и волонтерами они искали подростка в лесу, но поиски ни к чему не привели. Родители предполагают, что Вениамина мог
Приметы пропавшего подростка: рост около 150 см, был одет в одежду темных цветов (штаны, олимпийка, футболка), на голове была вязаная шапка, обут в спортивную обувь.
Все, кто знает