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09:16 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском районе пропал подросток

Вечером 19 сентября в деревне Сухобизярка Пермского района 14-летний Вениамин Геннадьевич Дворников отпросился у родителей погулять и ушел. С тех пор мальчика никто не видео.

В день пропажи подросток помогал родителям в огороде. Выполнив свою работу, он отпросился погулять на пару часов. С прогулки юноша не вернулся.

Семья мальчика обратилась в полицию. Вместе с полицейскими и волонтерами они искали подростка в лесу, но поиски ни к чему не привели. Родители предполагают, что Вениамина мог кто-то подвозить на автомобиле.

Во время загрузки произошла ошибка.



Приметы пропавшего подростка: рост около 150 см, был одет в одежду темных цветов (штаны, олимпийка, футболка), на голове была вязаная шапка, обут в спортивную обувь.

Все, кто знает что-либо о местонахождении Вениамина, просьба обратиться в полицию по телефону 02 (102 с сотового).

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