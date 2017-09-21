Пожар в школе в Башкирии: эвакуировано более 200 человек
УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сегодня утром на пульт диспетчера
УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сегодня утром на пульт диспетчера
До прибытия пожарной охраны из школы эвакуированы 201 человек. Как сообщили агентству «Башинформ» в ГУ МЧС по РБ, погибших и пострадавших нет.
Позже выяснилось, что в подвале школы в электрощите произошло короткое замыкание без горения.
На место происшествия прибыли 19 пожарных и девять единиц техники.