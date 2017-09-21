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09:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Пожар в школе в Башкирии: эвакуировано более 200 человек

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сегодня утром на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в подвале школы на улице Мира села Савалеево Кармаскалинского района.

До прибытия пожарной охраны из школы эвакуированы 201 человек. Как сообщили агентству «Башинформ» в ГУ МЧС по РБ, погибших и пострадавших нет.

Позже выяснилось, что в подвале школы в электрощите произошло короткое замыкание без горения.

На место происшествия прибыли 19 пожарных и девять единиц техники.

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