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09:12 (мск), источник: АиФ Самара

В заливе реки Сок около села Старосемейкино погиб рыбак

Мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке и пропал.

В заливе реки Сок возле села Старосемейкино произошёл трагический случай, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

В среду, 20 сентября, в спасательную службу обратились родственники 77-летнего мужчины. По их словам 19 сентября пенсионер отправился на рыбалку на резиновой лодке около Садоводческого некоммерческого товарищества «Сокский залив» и пропал. Так как на связь с родственниками мужчина не выходил, они забеспокоились. Утром, при осмотре водоема, в камышах была обнаружена его лодка.

Для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд специального назначения в количестве трех водолазов. Обследовав залив, спасатели нашли тело рыбака в 50 метрах от берега. Вероятно, у пожилого мужчины случился сердечный приступ, и он выпал из лодки. Погибшего доставили на берег и передали родственникам.

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