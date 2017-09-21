В заливе реки Сок около села Старосемейкино погиб рыбак
Мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке и пропал.
Мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке и пропал.
В заливе реки Сок возле села Старосемейкино произошёл трагический случай, сообщает
В среду, 20 сентября, в спасательную службу обратились родственники 77-летнего мужчины. По их словам 19 сентября пенсионер отправился на рыбалку на резиновой лодке около Садоводческого некоммерческого товарищества «Сокский залив» и пропал. Так как на связь с родственниками мужчина не выходил, они забеспокоились. Утром, при осмотре водоема, в камышах была обнаружена его лодка.
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