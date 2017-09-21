В Ростове двоих экс-полицейских осудили за взятки и злоупотребление полномочиями
Двое бывших полицейских в Ростове приговорены к длительным срокам заключения за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает
Двое бывших полицейских в Ростове приговорены к длительным срокам заключения за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает
По данным следствия, бывшие оперуполномоченные уголовного розыска входили в состав оперативной группы по раскрытию имущественных преступлений. Вступив в сговор и распределив между собой роли, они систематически злоупотребляли должностными полномочиями и получали взятки от людей, занимающихся проституцией.
«Такие действия квалифицированы органами предварительного расследования по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (получение взятки), — сообщили в прокуратуре. — Однако Кировским районным судом
Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда, поддержав мнение стороны обвинения, отменила приговор суда и вынесла новый, квалифицировав действия подсудимых по статьям 285 и 290 УК РФ. Бывшим полицейским назначено более суровое наказание — 7,5 лет и 7 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.