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09:57 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове двоих экс-полицейских осудили за взятки и злоупотребление полномочиями

Двое бывших полицейских в Ростове приговорены к длительным срокам заключения за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, бывшие оперуполномоченные уголовного розыска входили в состав оперативной группы по раскрытию имущественных преступлений. Вступив в сговор и распределив между собой роли, они систематически злоупотребляли должностными полномочиями и получали взятки от людей, занимающихся проституцией.

«Такие действия квалифицированы органами предварительного расследования по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (получение взятки), — сообщили в прокуратуре. — Однако Кировским районным судом Ростова-на-Дону оба полицейских обвинены в мошенничестве и осуждены к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы. Прокуратура не согласилась с квалификацией действий подсудимых и мягкостью назначенного им наказания, обжаловав принятое решение в апелляционную инстанцию».

Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда, поддержав мнение стороны обвинения, отменила приговор суда и вынесла новый, квалифицировав действия подсудимых по статьям 285 и 290 УК РФ. Бывшим полицейским назначено более суровое наказание — 7,5 лет и 7 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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