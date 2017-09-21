В Ростове двоих экс-полицейских осудили за взятки и злоупотребление полномочиями

По данным следствия, бывшие оперуполномоченные уголовного розыска входили в состав оперативной группы по раскрытию имущественных преступлений. Вступив в сговор и распределив между собой роли, они систематически злоупотребляли должностными полномочиями и получали взятки от людей, занимающихся проституцией.

«Такие действия квалифицированы органами предварительного расследования по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (получение взятки), — сообщили в прокуратуре. — Однако Кировским районным судом Ростова-на-Дону оба полицейских обвинены в мошенничестве и осуждены к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы. Прокуратура не согласилась с квалификацией действий подсудимых и мягкостью назначенного им наказания, обжаловав принятое решение в апелляционную инстанцию».