Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Пенс и Порошенко не стали слушать выступление Сергея Лаврова
Экологическая политика Китая спровоцировала «стальной бум» в РФ
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
"Моя защита, мой друг, моя любовь": Кудрявцева обратилась к мужу
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Салют водородной бомбе
10:59 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске будут судить поджигателей BMW

Причиной происшествия стал конфликт между поджигателями и хозяином машины.

Двое мужчин подожгли машину своего знакомого и пойдут под суд. Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

В апреле в полицию обратился житель красноярского микрорайона Северный с просьбой найти злоумышленников, которые сожгли его автомобиль BMW. Как выяснили полицейские, происшествие записали камеры наблюдения, установленные во дворе — на записи видно, что два мужчины подошли к машине, облили ее и подожгли. От огня пострадала припаркованная рядом Honda. Общий ущерб эксперты оценили в 900 тыс. рублей.

Полицейским удалось оперативно задержать поджигателей. Ими оказались 29-летние знакомые хозяина BMW. «Мужчины пояснили, что совершили поджог автомобиля из-за конфликта с владельцем транспортного средства», — отметили в пресс-службе полиции.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении поджигателей. Его передали в суд. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Красноярцев попросили рассказать о том, какой мэр им нужен
Красноярцев спросят о браках, детях и абортах
Банк России объявил о санации Бинбанка
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
В Москве не хотят видеть миротворцев ООН на границе с Украиной
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках В эфире телешоу актриса рассказала об инциденте, из-за которого продюсерам пришлось дать ей выходной
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь