В Красноярске будут судить поджигателей BMW

Двое мужчин подожгли машину своего знакомого и пойдут под суд. Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

В апреле в полицию обратился житель красноярского микрорайона Северный с просьбой найти злоумышленников, которые сожгли его автомобиль BMW. Как выяснили полицейские, происшествие записали камеры наблюдения, установленные во дворе — на записи видно, что два мужчины подошли к машине, облили ее и подожгли. От огня пострадала припаркованная рядом Honda. Общий ущерб эксперты оценили в 900 тыс. рублей.