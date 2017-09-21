Южноуральца подозревают в обмане 20 пенсионеров

По версии следствия, молодой человек обманул более 20 южноуральцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, южноуралец звонил на домашние телефоны жителей Коркино и Снежинска, представлялся родственником и сообщал о том, что попал в беду. «Любимых» историй у молодого человека было две. Первая гласила о том, что он стал участником ДТП, в котором пострадал человек. Согласно второй, герой, заступаясь за девушку, избивал человека и последний оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

В обоих случаях для избежания ареста срочно требовались деньги. В основном на удочку попадались пожилые люди.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаивается. Как ранее сообщал «ФедералПресс», в Челябинске осудили местного жителя за мошенничество, от которого пострадали 38 пенсионеров.