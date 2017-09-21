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09:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Суд вынес приговор напавшим на женщину-таксиста жителям Воронежской области

Молодые люди похитили у 58-летней золотые украшения и деньги.

Суд в Семилукском районе признал виновными местных жителей 28 и 29 лет в разбойном нападении на 58-летнюю женщину-таксиста, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг, 21 сентября. Одному из них назначили наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима, его подельник получил 3 года колонии общего режима.

По версии суда, инцидент произошел 13 апреля 2017 года. Парни в состоянии алкогольного опьянения решили совершить разбойное нападение. Они попросили 58-летнюю женщину водителя такси довести их из поселка Стрелица до поселка Орлов Лог. Ранее судимый 28-летний мужчина, находясь на заднем пассажирском сиденье, обхватил своей рукой шею потерпевшей и стал ее сдавливать, а второй в этот момент забрал ее золотые украшения, мобильный телефон и 38 тыс. рублей.

Парней задержали полицейские. На допросе они полностью признали свою вину.

Это не первый случай нападения на таксиста в Воронежской области. Так, в июле 2017 года на 28-летнюю женщину-водителя такси напали пассажиры и порезали ей лицо. Силовики поймали нападавших спустя несколько дней. Ими оказались ранее судимые 28-летний житель Россошанского района и 34-летний житель Рогачевки Новоусманского района.

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