Суд вынес приговор напавшим на женщину-таксиста жителям Воронежской области
Молодые люди похитили у 58-летней золотые украшения и деньги.
Молодые люди похитили у 58-летней золотые украшения и деньги.
Суд в Семилукском районе признал виновными местных жителей 28 и 29 лет в разбойном нападении на 58-летнюю
По версии суда, инцидент произошел 13 апреля 2017 года. Парни в состоянии алкогольного опьянения решили совершить разбойное нападение. Они попросили 58-летнюю женщину водителя такси довести их из поселка Стрелица до поселка Орлов Лог. Ранее судимый 28-летний мужчина, находясь на заднем пассажирском сиденье, обхватил своей рукой шею потерпевшей и стал ее сдавливать, а второй в этот момент забрал ее золотые украшения, мобильный телефон и 38 тыс. рублей.
Парней задержали полицейские. На допросе они полностью признали свою вину.
Это не первый случай нападения на таксиста в Воронежской области. Так, в июле 2017 года на 28-летнюю