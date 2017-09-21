Несколько десятков человек вышли на поиски пропавшего подростка

Несколько десятков человек вышли на поиски подростка, который пропал 19 сентября. 14-летний школьник из деревни Сухобизярка Пермского района ушёл из дома погулять и до сих пор не вернулся.

«В 10 часов утра жители нашей деревни вышли его искать. К ним присоединились люди из Кукуштана, — рассказала бабушка мальчика, Софья Дворникова. — Сейчас они осматривают территорию вокруг деревни. В поисках участвуют полицейские, нам звонили волонтёры. Сейчас будут проверять все окрестности. Недавно нам сказали, что похожего мальчика видели в соседней деревне».

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