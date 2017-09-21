Несколько десятков человек вышли на поиски пропавшего подростка
К поискам Вениамина Дворникова присоединились волонтёры.
К поискам Вениамина Дворникова присоединились волонтёры.
Несколько десятков человек вышли на поиски подростка, который пропал 19 сентября. 14-летний школьник из деревни Сухобизярка Пермского района ушёл из дома погулять и до сих пор не вернулся.
«В 10 часов утра жители нашей деревни вышли его искать. К ним присоединились люди из Кукуштана, — рассказала бабушка мальчика, Софья Дворникова. — Сейчас они осматривают территорию вокруг деревни. В поисках участвуют полицейские, нам звонили волонтёры. Сейчас будут проверять все окрестности. Недавно нам сказали, что похожего мальчика видели в соседней деревне».
К поискам подростка присоединились волонтёры отряда «Поиск пропавших детей — Пермь и Пермский край». Всех, кто располагает информацией о местонахождении Вениамина, просят звонить по телефонам: 241−36−40, 02 или сообщать волонтерам: +7 (908)262−59−48, +7 (951)927−31−10.