В Перми оштрафовали интернет-экстремиста

Мужчина разместил у себя две видеозаписи. По решению Искитимского районного суда Новосибирской области от 23.01.2013 года эти видео были признаны экстремистскими.



В отношении пермяка было возбуждено дело об административном правонарушении «Производство и распространение экстремистских материалов».



Суд признал мужчину виновным и в качестве наказания назначил ему административный штраф в размере 1000 рублей.