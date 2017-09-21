В Перми оштрафовали интернет-экстремиста
Прокуратура Индустриального района Перми проверила страницу пользователя «ВКонтакте», который распространял экстремистские материалы.
Прокуратура Индустриального района Перми проверила страницу пользователя «ВКонтакте», который распространял экстремистские материалы.
Мужчина разместил у себя две видеозаписи. По решению Искитимского районного суда Новосибирской области от
В отношении пермяка было возбуждено дело об административном правонарушении «Производство и распространение экстремистских материалов».
Суд признал мужчину виновным и в качестве наказания назначил ему административный штраф в размере 1000 рублей.