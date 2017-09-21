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09:52 (мск), источник: Новости Перми

В Перми оштрафовали интернет-экстремиста

Прокуратура Индустриального района Перми проверила страницу пользователя «ВКонтакте», который распространял экстремистские материалы.

Мужчина разместил у себя две видеозаписи. По решению Искитимского районного суда Новосибирской области от 23.01.2013 года эти видео были признаны экстремистскими.

В отношении пермяка было возбуждено дело об административном правонарушении «Производство и распространение экстремистских материалов».

Суд признал мужчину виновным и в качестве наказания назначил ему административный штраф в размере 1000 рублей.

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