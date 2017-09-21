ОМОН эвакуировал жителей Златоуста из-за танкового снаряда
Находку нашли в гараже.
Находку нашли в гараже.
Сотрудники ОМОН провели эвакуацию на территории
Сообщение об обнаружении предмета, внешне схожего со снарядом, поступило в центр оперативного управления Росгвардии днём 19 сентября. О подозрительной находке силовикам сообщил владелец одного из гаражных боксов.
«Мужчина, находясь в погребе гаража, который достался ему по наследству, заметил, что на одной из стен частично обрушилась кирпичная кладка, а из стены видна головная часть предмета, внешне схожего со снарядом», — уточнили в Росгвардии.
На место происшествия оперативно выехала
«Находка передана