ОМОН эвакуировал жителей Златоуста из-за танкового снаряда

Сотрудники ОМОН провели эвакуацию на территории гаражно-строительного кооператива Златоуста из-за найденного снаряда, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сообщение об обнаружении предмета, внешне схожего со снарядом, поступило в центр оперативного управления Росгвардии днём 19 сентября. О подозрительной находке силовикам сообщил владелец одного из гаражных боксов.

«Мужчина, находясь в погребе гаража, который достался ему по наследству, заметил, что на одной из стен частично обрушилась кирпичная кладка, а из стены видна головная часть предмета, внешне схожего со снарядом», — уточнили в Росгвардии.

На место происшествия оперативно выехала инженерно-техническая группа ОМОН. Территорию тут же оцепили, эвакуировав владельцев соседних гаражей. Однако спустя некоторое время саперы установили, что встревоженным златоустовца предметом является учебный инертный 125 мм танковый снаряд без взрывчатых веществ. Опасности для жизни и здоровья граждан он не представляет.