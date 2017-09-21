Заблудившаяся пенсионерка два дня блуждала по лесу под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, пенсионерка отравилась в лес вместе с 45-летней приятельницей из Городищенского района. Последняя неожиданно для себя углубилась в лес и через некоторое время поняла, что ее знакомая потерялась. Вернувшись к месту, с которого она вместе с приятельницей начала сбор грибов, женщина обнаружила, что пенсионерки там нет. Тогда она обратилась в полицию. Три поисковые группы пытались найти 70-летнюю волгоградку почти двое суток. В итоге пенсионерка сама вышла на лесное хозяйство и обратилась за помощью. Полицейские привезли ее домой и выяснили, что той пришлось ночевать в лесу. Женщина, пытаясь найти выход из леса, прошла около 40 километров. Два дня она питалась ягодами и тем, что взяла с собой в дорогу.