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10:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

Заблудившаяся пенсионерка два дня блуждала по лесу под Волгоградом

Потерявшаяся во время сбора грибов 70-летняя женщина провела в лесу двое суток во Фроловском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, пенсионерка отравилась в лес вместе с 45-летней приятельницей из Городищенского района. Последняя неожиданно для себя углубилась в лес и через некоторое время поняла, что ее знакомая потерялась. Вернувшись к месту, с которого она вместе с приятельницей начала сбор грибов, женщина обнаружила, что пенсионерки там нет. Тогда она обратилась в полицию. Три поисковые группы пытались найти 70-летнюю волгоградку почти двое суток. В итоге пенсионерка сама вышла на лесное хозяйство и обратилась за помощью. Полицейские привезли ее домой и выяснили, что той пришлось ночевать в лесу. Женщина, пытаясь найти выход из леса, прошла около 40 километров. Два дня она питалась ягодами и тем, что взяла с собой в дорогу.

«Несмотря на тяжелый путь, собранный мешок грибов она не бросила. Путешественница сообщила, что чувствует себя нормально, лишь немного устала», — добавили в ГУ МВД.

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