Ночью в Коминтерновском районе Воронежа полыхал Volkswagen Polo

Источник: Новости Воронежа

Ночью в четверг, 21 сентября, в Воронеже спасатели получили сообщение о пожаре в Коминтерновском районе. В 4:51 очевидцы сообщили, что на улице Верещагина загорелся автомобиль.

На место сразу выехало пожарное отделение. Спасатели справились с огнем уже в 5:02.