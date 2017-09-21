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10:09 (мск), источник: Новости Воронежа

Ночью в Коминтерновском районе Воронежа полыхал Volkswagen Polo

Огонь потушили за 11 минут.

Источник: Новости Воронежа

Ночью в четверг, 21 сентября, в Воронеже спасатели получили сообщение о пожаре в Коминтерновском районе. В 4:51 очевидцы сообщили, что на улице Верещагина загорелся автомобиль.

На место сразу выехало пожарное отделение. Спасатели справились с огнем уже в 5:02.

«В Volkswagen Polo огонь повредил моторный отсек, — рассказали в региональном МЧС. — На пожаре никто из людей не пострадал».
Сейчас выясняют причину внезапного возгорания иномарки.

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