Ночью в Коминтерновском районе Воронежа полыхал Volkswagen Polo
Огонь потушили за 11 минут.
Огонь потушили за 11 минут.
Ночью в четверг, 21 сентября, в Воронеже спасатели получили сообщение о пожаре в Коминтерновском районе. В 4:51 очевидцы сообщили, что на улице Верещагина загорелся автомобиль.
На место сразу выехало пожарное отделение. Спасатели справились с огнем уже в 5:02.
«В Volkswagen Polo огонь повредил моторный отсек, — рассказали в региональном МЧС. — На пожаре никто из людей не пострадал».
Сейчас выясняют причину внезапного возгорания иномарки.