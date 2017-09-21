Два человека пострадали при опрокидывании Ford в Нижегородской области

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 20 сентября в 20:35 на 46 км трассы Ковернино-Городец в Ковернинском районе.

Согласно информации, 27-летний водитель иномарки Ford не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП пострадал сам водитель и его 57-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу.