Два человека пострадали при опрокидывании Ford в Нижегородской области
Нижний Новгород. 21 сентября.
Нижний Новгород. 21 сентября.
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 20 сентября в 20:35 на 46 км трассы
Согласно информации, 27-летний водитель иномарки Ford не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП пострадал сам водитель и его 57-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу.
Всего же за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 7 ДТП, в которых никто не погиб, а ранения получили 10 человек.