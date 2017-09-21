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10:51 (мск), источник: БЕЛТА

В Слониме пятиклассник попал под машину рядом с пешеходным переходом

В Слониме 20 сентября неподалеку от остановочного пункта и пешеходного перехода «Фольксваген» сбил 11-летнего мальчика.

Источник: БЕЛТА

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме пятиклассник попал под машину рядом с пешеходным переходом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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В Слониме 20 сентября неподалеку от остановочного пункта и пешеходного перехода «Фольксваген» сбил 11-летнего мальчика.

По предварительной информации, ребенок так спешил на автобус, что решил перебежать дорогу не по зебре и на красный сигнал светофора.

Водитель не успел вовремя остановиться и наехал на ребенка, который перелетел через капот. С травмами, в том числе переломом плеча, пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

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